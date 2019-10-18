Псков, , 11:34 — REGNUM В 2019 году на оснащение лечебных учреждений Псковской области будет направлено более 1 млрд рублей, в том числе 500 млн рублей, которые дополнительно выделены региону из Резервного фонда правительства РФ. Как сообщили ИА REGNUM в администрации области, оборудование будет направлено не только в центральные больницы, но и лечебные учреждения на местах.

Для улучшения доступности первичной медицинской помощи в удаленных населенных пунктах в этом году намерены построить 13 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приступили к работе три передвижных медицинских комплекса «Лучевая диагностика» с установкой флюорографа и маммографа, а также 13 мобильных ФАПов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области разрабатывают региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, при этом глава региона Михаил Ведерников заявлял, что все проблемы, которые есть у других регионов в этой сфере, «в концентрированном виде сосредоточены в Псковской области».

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