Симферополь, , 11:39 — REGNUM Аукцион крымского предприятия «Черноморнефтегаз» по выбору подрядчика для разработки газового месторождения на востоке российского полуострова за 1 млрд рублей признали несостоявшимся. Об этом 18 октября сообщили на сайте госзакупок.

«Закупочная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, поэтому электронный аукцион признаётся несостоявшимся», — отмечается в протоколе рассмотрения заявок.

Согласно открытым данным, заявки подали две компании: ООО «СПК» и ООО «Юг-бурение». По результатам рассмотрения заявок, комиссия допустила только «СПК», поскольку «Юг-бурение» не предоставила документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил, что в рамках программы перспективного развития ГУП РК «Черноморнефтегаз» планируется довести годовой объём добычи газа в 2025 году до 1,7 миллиарда кубометров, в 2035 году — до 2 миллиардов.

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