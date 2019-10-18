Москва, , 11:39 — REGNUM Дефицит бюджета Москвы в 2020 году планируется установить на уровне 351 млрд рублей. Об этом заявила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на обсуждении проекта бюджета города на 2020 год и плановый период в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом покрыть этот бюджет власти города смогут, заявила чиновница. Сделано это будет за счёт собственных доходов.

«Главным истопником финансирования дефицита будут наши собственные подходы, которые по итогам бюджета этого года мы видим, они перейдут на следующий год и станут источником финансирования дефицита бюджета Москвы», — заявила Зяббарова.

Также чиновник не исключила, что дефицит будет частично покрыт за счёт кредитов. В бюджет заложена возможность заимствований в размере 40 млрд рублей в 2020 году.

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