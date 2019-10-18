Сочи, Краснодарский край, , 11:28 — REGNUM Нужно придать юридическую силу онлайн-голосованиям по вопросам управления городом и домом, считает председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак.

Необходимо внести изменения в Жилищный кодекс и закрепить порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений жителями города и собственниками жилья, чтобы они имели юридическую силу. Соответствующие предложения будут направлены в Правительство, — рассказал Андрей Турчак.

«Сегодня у людей нет возможности через электронные средства участвовать в управлении своим городом и домом. Онлайн-голосования и опросы проводятся, но они не имеют юридической силы. Нужно внести изменения в Жилищный кодекс и закрепить соответствующий порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений так, чтобы они имели юридическую силу», — отметил Андрей Турчак.

Также он обратил внимание на необходимость обеспечить органам МСУ возможность использования информационных систем для проведения юридически значимого голосования по вопросам муниципального значения. «Это повысит вовлеченность людей в принятие решений, влияющих на качество их жизни. Для этого необходимы поправки в ФЗ «Об общих принципах организации МСУ», — заключил председатель Совета по развитию цифровой экономики.

Как ранее сообщало ИА РЕ, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

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