Инчхон, Южная Корея, , 11:28 — REGNUM Со второй половины 2020 году в международном аэропорту Инчхон начнут эксплуатировать беспилотный транспорт. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Incheon International Airport Corporation (IIAC).

По их словам, в первом полугодии 2020 года пройдут трехмесячные испытания транспортных средств, а со второго полугодия — в тестовом режиме будут введены два автомобиля.

Также представители корпорации отметили, что данным транспортом смогут воспользоваться все желающие, однако основными пользователи беспилотного транспорта будут пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

Известно, что это международный аэропорт Инчхон станет первым аэропортом в мире, где появится беспилотный транспорт.

Беспилотными транспортными средствами будут выступать электромобили, которые будут доставлять пассажиров от выхода из самолета до паспортного контроля и обратно.