Сочи, Краснодарский край, , 11:24 — REGNUM Необходимо внести в Жилищный кодекс изменения в части обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного города». В том числе системами учета коммунальных ресурсов с общедомовых и индивидуальных приборов учета. Соответствующие предложения будут направлены в Правительство. Об этом заявил председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Нужно создать условия для перехода управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций на повсеместное внедрение приборов учета с возможностью «умного» сбора и передачи данных. Для этого необходимо внести в Жилищный кодекс изменения в части обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного города». В том числе системами учета коммунальных ресурсов с общедомовых и индивидуальных приборов учета. В будущем вообще все данные города и региона, из всех систем — транспорта, безопасности, ЖКХ — должны обрабатываться в единой цифровой платформе», — подчеркнул Андрей Турчак.

При этом Андрей Турчак отметил, что внедрение цифровых платформ в основу организации управления городским хозяйством также требует внесения изменений в законодательство.

«Например, для того, чтобы своевременно подготовиться к ЧС — пожарам или паводкам, например — необходима система прогнозирования, доступ к которой должны иметь системы «Умного города», гидрометслужбы и МЧС России. Для этого нужно вносить изменения в закон «О гидрометслужбе», чтобы обеспечить открытость данных и возможность их обмена на постоянной основе», — пояснил председатель Совета по цифровой экономике.

Напомним, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

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