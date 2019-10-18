Сочи, Краснодарский край, 18 октября 2019, 11:24 — REGNUM Необходимо внести в Жилищный кодекс изменения в части обязательности оснащения многоквартирных домов системами «умного города». В том числе системами учета коммунальных ресурсов с общедомовых и индивидуальных приборов учета. Соответствующие предложения будут направлены в Правительство. Об этом заявил председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
При этом Андрей Турчак отметил, что внедрение цифровых платформ в основу организации управления городским хозяйством также требует внесения изменений в законодательство.
Напомним, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
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