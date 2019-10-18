Псков, , 11:22 — REGNUM С 1 ноября 2019 года в десяти районных центрах Псковской области подорожает проезд в общественном транспорте. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом уведомляет областное предприятие-перевозчик «Псковпассажиравтотранс».

Тариф за одну поездку вырастет до 22 рублей в Бежаницах, Дедовичах, Дно, Опочке, Острове, Печорах, Порхове, Пустошке, Себеже и Стругах Красных.

Сейчас один билет на поездку в муниципальном общественном транспорте в этих населённых пунктах стоит 20 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областном центре — Пскове — тарифы на проезд в городском общественном транспорте повышались в ноябре 2018 года, сейчас одна поездка стоит 25 рублей.

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