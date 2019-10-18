Сочи, Краснодарский край, 18 октября 2019, 11:21 — REGNUM Совет по цифровой экономике при Совете Федерации рекомендует Правительству РФ поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработать федеральный проект «Цифровой регион». Он позволит ликвидировать отставание в качестве жизни людей, проживающих не в «умных» городах. Об этом сообщил председатель Совета, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета на тему «От Умного города к цифровому региону», которое проходит сегодня в Сочи.
По его словам, оператором этого проекта мог бы стать Минстрой в партнерстве с Минцифры и Ростелекомом.
Напомним, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
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