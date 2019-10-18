Сочи, Краснодарский край, , 11:21 — REGNUM Совет по цифровой экономике при Совете Федерации рекомендует Правительству РФ поручить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработать федеральный проект «Цифровой регион». Он позволит ликвидировать отставание в качестве жизни людей, проживающих не в «умных» городах. Об этом сообщил председатель Совета, вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета на тему «От Умного города к цифровому региону», которое проходит сегодня в Сочи.

«Недостаточно иметь ряд развитых «умных» городов. Цель не в этом. Разрозненность и несбалансированность цифровизации регионов сегодня и стала одной из основных проблем. Мы понимаем, что отчасти это связано с тем, что мероприятия по цифровизации городов и регионов «размазаны» по различным государственным программам. Но в большей степени это связано с целеполаганием на уровне регионов. Сегодня цифровизация проводится неравномерно. В итоге мы часто получаем отставание в качестве жизни людей, проживающих не в «умных городах». Нам нужен новый федеральный проект, основанный на успешном опыте реализации «Умного города». Но охватывающий не только города. Проект «Цифровой регион», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, оператором этого проекта мог бы стать Минстрой в партнерстве с Минцифры и Ростелекомом.

«Задачей нашего Совета будет законодательное обеспечение его успешной реализации», — заключил вице-спикер Совфеда.

Напомним, заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему «От умного города к цифровому региону» проходит сегодня в Сочи. Участники обсуждают ряд ключевых вопросов в сфере цифровизации регионов, систематизации и тиражирования успешных региональных практик, внедрения «умных технологий» в управление городским хозяйством и законодательных изменений, необходимых для полноценной реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

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