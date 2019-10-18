Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM В Свердловской области проверят ход реализации губернаторской программы «Пятилетка развития». Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в статье для «Областной газеты».

По мнению губернатора, необходимо усилить контроль и мониторинг за выполнением президентского «майского указа» и «Пятилеткой развития».

Реализацию программы проверят две группы — одна будет состоять из чиновников областного правительства под кураторством вице-губернатора Олега Чемезова, вторая — из специалистов, учёных и депутатов. «Независимую» группу сейчас собирает вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Маслаков.

«Мы должны учесть реальные достижения, чтобы развить их, выявить ошибки и узкие места, которые неизбежны в столь масштабной, сложной работе», — считает губернатор.

Итоги мониторинга будут представлены к декабрьскому заседанию областного правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Пятилетка развития» была разработана в 2017 году в преддверии выборов губернатора Свердловской области. Целью программы является вхождение региона в тройку лидеров среди субъектов РФ по экономическим и иным показателям.

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