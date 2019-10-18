Москва, , 11:18 — REGNUM Популярная у российских туристов Каталония может в ближайшее время недосчитаться многих гостей из РФ. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, пишут 18 октября «Известия».

"Из-за продолжающихся беспорядков российский туристический поток в Барселону сократится», — предупреждает Барзыкин.

Он предположил, что проблемы в испанском регионе скорее временные, и в долгосрочной перспективе ситуация радикально не изменится. С начала года Каталонию посетили, по данным генконсульства РФ в Барселоне, более 1 млн российских граждан.

Сами туристы признаются, что события в каталонской столице вызывают страх, находиться в городе некомфортно. Так, вечерами над Барселоной слышны вертолеты, перекрытые магистрали добавляют неудобств. Некоторые из прибывших туристов улетели на отдых в другие города.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 октября в Барселоне и других городах Каталонии продолжаются протесты против приговоров политикам, которые в 2017 году организовали референдум о независимости региона от Мадрида.

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