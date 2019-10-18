Москва, , 11:18 — REGNUM Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Отмечается, что установление минимальной цены на сахар поможет сделать его производство более рентабельным.

Кроме того, соответствующие рекомендации были даны Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении в связи с перепроизводством сахара, в первую очередь в России, на которую приходится большая часть посевов сахарной свеклы.

Так, профицит сахара в РФ спровоцировал резкое снижение цен на этот продукт — за год сахар в опте подешевел, по данным Министерства сельского хозяйства, почти на 40%. В октябре 2019 года цена на сахар на юге страны опустилась до 21,7 рублея за 1 кг, тогда как в 2018 году цена составляла почти 36 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что в России наблюдается перепроизводство сахара. В связи с этим Минсельхоз обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и правительством возможность создания экспортного объединения.

По словам Лут, разработан и запущен проект соответствующего постановления, объединение начнет работать в 2020 году. Необходимо сократить производство сахара в РФ или продавать его за рубеж по более низким ценам.

В свою очередь Белоруссия предложила России продавать излишки сахара за пределы ЕАЭС. Москва и Минск сошлись во мнении, что справедливая оптово-отпускная цена на белый сахар — $500−550 за тонну, она обеспечит минимальный уровень рентабельности, уточнили в Белоруссии.

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