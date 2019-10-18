Казань, , 11:17 — REGNUM Арбитраж Татарии по ходатайству госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» продлил срок последнего этапа процедуры банкротства для ООО «Татарстанский Аграрно-промышленный банк». Банк пробудет под конкурсным производством до 22 апреля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В деле банка продолжают формировать конкурсную массу и вести расчёты с кредиторами и дебиторами, в том числе и через банкротство должников, оспаривание сделок, совершенных в период, когда проблемы ООО были уже очевидны.

Напомним, банк, через своего крупного акционера ООО «Новая нефтехимия» связанный с бывшим главой правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, остался без лицензии через месяц после ТФБ — в апреле 2017 года. А в мае его по инициативе регулятора уже признали банкротом.

На начало сентября 2019 года у банка установлены обязательства перед 136 кредиторами на общую сумму 1 780 733 000 рублей. На момент лишения лицензии в бухгалтерской документации числился долг банка на сумму 1,68 млрд рублей, из которых по вкладам граждан и индивидуальных предпринимателей — 1,663 млрд рублей.