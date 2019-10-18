Москва, 18 октября 2019, 11:16 — REGNUM Снижение ключевой ставки Банка России означает большие риски для рубля, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая допустила более решительно понижение ключевой ставки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью телеканалу CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хотя обычно ЦБ РФ считает нужным изменять ключевую ставку более умеренным темпом, в настоящее время может действовать более решительно.
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