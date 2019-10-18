Москва, , 11:16 — REGNUM Снижение ключевой ставки Банка России означает большие риски для рубля, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая допустила более решительно понижение ключевой ставки.

«Снижение ключевой ставки это риски для рубля. В реальности этого не должно случиться, учитывая целый ряд параметров, но многие подумают, что снижение ключевой ставки ударит по рублю, и могут начать перекладываться в другие валюты, — сказал Гинько. — Иными словами, произойдёт самосбывающееся пророчество: экономические субъекты испугаются за судьбу рубля и начнут постепенно превращать свои сбережения в доллары, что может очень сильно качнуть ситуацию, и рубль может обвалиться. ЦБ понимает этот механизм, и поэтому считает, что нужен более консервативный путь, не предполагающий резкого понижения ключевой ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью телеканалу CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что хотя обычно ЦБ РФ считает нужным изменять ключевую ставку более умеренным темпом, в настоящее время может действовать более решительно.

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