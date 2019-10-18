Нью-Дели, , 11:44 — REGNUM Глава министерства финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Нью-Дели и Вашингтон находятся в тесном взаимодействии с целью урегулирования американо-индийских торговых споров. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

На полях ежегодных совещаний Советов управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) Нирмала Ситхараман подчеркнула, что Нью-Дели и Вашингтон ведут активные переговоры по вопросу торговых противоречий. По словам министра финансов южноазиатского государства, сторонам уже удалось прийти к согласию по отдельным вопросам. «Мы рассчитываем заключить торговую сделку с США в ближайшее время», — добавила она.

Напомним, что в последнее время торговая война между КНР и США, а также протекционистский крен во внешнеторговой политике Индии стали причиной значительных противоречий в отношениях Нью-Дели и Вашингтона. 16 июня 2019 года индийское руководство существенно повысило ставки пошлин на 28 категорий продукции, импортируемой из США. Нью-Дели пошёл на подобные радикальные шаги в ответ на решение Белого дома запретить беспошлинный ввоз ряда американских товаров, в том числе стали и алюминия.