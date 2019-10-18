Москва, , 11:17 — REGNUM Объём социальной помощи для москвичей в проекте бюджета города установлен в объёме 537,8 млрд рублей. Об этом 18 октября заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов на обсуждении проекта бюджета на 2020 год и плановый период в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас на социальную поддержку планируется потратить 537,8 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в бюджете 2019 года. Если говорить о приоритетах — это старшее поколение, мы в проекте бюджета заложили гарантированный доход минимум полтора прожиточного минимума», — отметил Филиппов.

Также чиновник отметил, что особое внимание будет уделено поддержке пожилых москвичей, семьям с детьми и сиротам.

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