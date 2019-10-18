Краснодарский край, , 11:10 — REGNUM В Сочи во второй день работы VII Всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее» открылся заседанием Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Тема заседания: «От умного города к цифровому региону».

«На протяжении столетий человечество стремится разглядеть образы будущего, спрогнозировать ход истории, понять, как изменится наша жизнь с течением времени. Именно люди, увлеченные будущим, социальным и технологическим прогрессом, сыграли существенную роль в развитии современного общества и оказали влияние на культуру, сконструировав окружающий нас сегодня мир. Константин Циолковский говорил: «Невозможное сегодня станет возможным завтра». И сегодня это утверждение как никогда правдиво: будущее подступило к нам почти вплотную», — говорится в приветствии заместителя председателя Совета Федерации, председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Андрея Турчака.

«Из-за большой вариативности говорить о нем сложно, но всегда увлекательно. На площадке Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации мы работаем над тем, чтобы передовые технологические решения пришли в нашу жизнь максимально благоприятно и безопасно. Пришли одновременно для всех жителей нашей большой страны, создавая равные возможности и повышая качество жизни. Каждый раз, когда мы говорим о создании условий для внедрения технологий умных городов, искусственного интеллекта, интернета вещей и новых стандартов связи, мы помним, что важнейшим фактором прогресса остается человеческий потенциал. Поэтому, устремляя взгляд в наше цифровое будущее, мы в первую очередь должны увидеть там человека», — подчёркивается в приветствии.

«Я уверен, что в ходе дискуссий и обсуждений вы выработаете новые инициативы, которые станут полезным вкладом в цифровую трансформацию экономики России и решением стоящих перед нами технологических задач», — завершает свое приветствие Андрей Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи продолжает свою работу VII Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее». Главной темой форума является развитие умных городов как экосистемы, которая предполагает оцифровку всех сфер жизни человека: от строительства и ЖКХ до медицинского обеспечения и системы образования.

Организатором VII Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее» является ПАО «Ростелеком».

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