Оренбург, , 11:14 — REGNUM Председатель профсоюза предпринимателей Оренбурга Максим Скивко скептически относится скептически к запрету на пластиковые пакеты, который инициировал Роспотребнадзор. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что к кардинальной мере необходимо подготовиться, предложить альтернативу.

Скивко считает, что чиновники оторваны от жизни. Если предпринимательское сообщество для повышения качества работы изучает целевую аудиторию, проводит исследования, то чиновники здесь явно отстают.

«Надо изжить пластиковые пакеты? Как изжить? Запретить!» — такой метод работы неприемлем, считает эксперт. Он считает, что Роспотребнадзору следует, например, направить свои силы на запуск социальной рекламы, чтобы люди спрашивали в магазинах не пластиковые пакеты и тару, а пластико-органические товары. Кроме того, стоит поднять вопрос переработки пластиковых пакетов и тары, а также обсудить тему преференций для таких переработчиков, в частности, налоговые льготы.

По словам Максима Скивко, вред экологии от пластика понятен, но окажутся ли готовыми потребители переплачивать за непластиковые пакеты? Сейчас в Оренбурге в магазинах пакет стоит 3−5 рублей, бумажный обойдётся как минимум в 10 рублей. При этом «законодателями мод» по пластиковым пакетам являются крупные торговые сети. По продажам пластиковые пакеты занимают первую строчку, опережая продажу спичек поштучно.