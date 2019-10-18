Сеул, , 11:02 — REGNUM В связи с увеличением случаев заражения африканской чумой свиней в Южной Корее оптовая стоимость свинины упала ниже отметки в 3000 вон (~$2,54) за килограмм. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Согласно опубликованным данным, стоимость одного килограмма свинины составила 2969 вон (~$2,51), что на 38% меньше по сравнению с сентябрем и на 24,1% ниже, чем в октябре прошлого года.

Известно, что снижение цен коснулась и продукции, продаваемой в розницу. Розничная стоимость свинины составила 17 810 вон (~$15,08) за килограмм, что на 13,4% ниже, чем в прошлом месяце и на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты отмечают, что после первого случая заражения африканской чумой свиней, стоимость свинины резко подскочила из-за сокращения спроса и предложения, однако позднее снова упала.

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