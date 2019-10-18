Ярославль, , 11:00 — REGNUM В Ярославле прошел совместный рейд ГИБДД, налоговиков и судебных приставов по выявлению неплательщиков штрафов и налогов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Акция состоялась возле одного из гипермаркетов во Фрунзенском районе Ярославля. Автоинспекторы останавливали автомобили, их собственники проводили проверку по базе федеральной налоговой службы и федеральной службы судебных приставов.

Совместный рейд в Ярославле УФНС по Ярославской области

«В ходе рейда для проверки остановлено несколько десятков автомобилей и выявлены водители — должники по налогам, трое из которых погасили свои долги на месте. Также произведен арест автомобиля, который отправлен на штраф — стоянку до полного погашения долга. Кроме того, выявленным должникам, согласившимся погасить долги в ближайшие дни, вручены квитанции на уплату», — рассказали ИА REGNUM в управлении ФНС России по Ярославской области.

Согласно данным УФНС России по Ярославской области, на сегодняшний день в Ярославской области более 70 тысяч физических лиц имеют задолженность по имущественным налогам в сумме свыше 3 тысяч рублей. При этом у 60 ярославцев долги превышают полмиллиона рублей. Как пояснили в пресс-службе ярославского управления федеральной службы судебных приставов, уличные рейды доказывают свою эффективность.

«Благодаря взаимодействию ФССП с ФНС и ГИБДД, размер денежных средств, перечисленных в бюджет страны, увеличен на 33,3%. Судебными приставами в бюджет разных уровней в счет погашения задолженности по административным штрафам, налоговым платежам физических и юридических лиц, иным взысканиям перечислено практически 1,6 млрд. рублей. Из них более 257 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на сумму свыше 234 млн. рублей», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В случае непогашения долга к должникам применяются меры принудительного взыскания, в том числе арест имущества и банковских счетов, ограничение выезда за пределы Российской Федерации.

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