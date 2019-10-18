Москва, , 10:58 — REGNUM Несмотря на заявление Центрального банка РФ о его готовности более решительно снижать ключевую ставку, вряд ли стоить ждать, что её уменьшат больше чем на один процент, полагает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее обещание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Как отметил экономист, понижение ключевой ставки вовсе не оживит предпринимательскую активность бизнеса, так как деловые круги ориентируются в первую очередь не на стоимость кредита, а на перспективы, которые перед ними открывает сложившаяся в стране ситуация. Между тем, по мнению Гинько, Россию в настоящее время охватил экономический пессимизм.

«Обычно ставку понижают не больше чем на один процент. Поэтому я не думаю, что они (Банк России — прим. ИА REGNUM) согласятся на более резкие шаги. Понижения больше чем на 1% ждать не приходится. Ситуация такова, что ЦБ не готов резко снижать ключевую ставку и придерживается консервативно-выжидательной позиции. В противном случае просчитать последствия резкого снижения ключевой ставки будет очень сложно, — призвал не забывать экономист. — Когда экономические субъекты относятся ко всему очень настороженно, то любое резкое действие в области денежной политики будет вызывать реакцию, близкую к паническим настроениям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, в начале сентября 2019 года, Набиуллина заявила, что Центробанк РФ не исключает дальнейшего снижения показателя ключевой ставки, если «экономические условия будут складываться в соответствии с нашим прогнозом».

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