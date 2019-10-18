Ульяновск, , 10:48 — REGNUM В Николаевском районе Ульяновской области прокуратура обнаружила капительные строения, которые были незаконно построены частными лицами в защитной лесной зоне. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Прокуратура установила, что министерство сельского хозяйства Ульяновской области предоставило коммерческой структуре в аренду ряд участков в кварталах выделов Белоозерского участкового лесничества.

«В свою очередь фирма передала их жителям города Кузнецк Пензенской области и поселка Новоспасское. Частные лица, вопреки требованиям закона, организовали возведение там бревенчатых зданий», — говорят правоохранители.

В ведомстве напоминают, что лесные участки, «тем более в защитной зоне, не предназначены для возведения капитальных строений». В суд ушли исковые заявления об обязании снести незаконно возведенные здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенгилеевском районе Ульяновской области прокуратура вступилась за жителей, которые проживают в санитарно-защитной зоне местного цементного завода. Суд поддержал надзорное ведомство, выступившее с иском об обязании предоставить «альтернативное жильё».

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Напомним, что в Засвияжском районе Ульяновска суд удовлетворил требование прокуратуры о консервации долгостроя на проспекте 50-летия ВЛКСМ, строительство которого прекратилось десять лет назад, сегодня его территория должным образом не огорожена, что позволяет беспрепятственно проникать на него посторонним лицам, в том числе детям. Ранее надзорное ведомство потребовала остановить строительство дома по улице Тухачевского в Ульяновске, который по проектной документации проходил как трёхэтажный, а фактически возводился как пятиэтажный.