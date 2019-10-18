Рига, , 10:47 — REGNUM Оборот национальной авиакомпании AirBaltic за первые полгода 2019 года составил 219,465 млн евро, что на 20,1% больше, чем в 2018 году. При этом убытки национальной авиакомпании возросли на 71,3% и составили 26,614 млн евро. Об этом пишет NRA.

Самолет авиакомпании AirBaltic (сс) Javier Rodriguez

По данным портала, на 17% вырос пассажирооборот авиакомпании в Риге и Вильнюсе, на 38% — в Таллинне. Доля AirBaltic в аэропорту Рига среди всех авиакомпаний составила 57%, Таллинна — 19%, Вильнюса 9%.

Среди негативных факторов повлиявших на результаты деятельности в полугодовом отчёте airBaltic упоминается падение курса евро к доллару, резкий рост цен на квоты по выбросу CO2, неблагоприятные погодные условия, изменения правил международной финансовой отчётности, а также отсутствие в этом году чемпионата мира (ЧМ) по футболу в России.

AirBaltic ожидает рост пассажиропотока во второй половине этого года на 21%, а годовой оборот на уровне 500 — 510 млн евро.

Напомним, в 2018 г. национальная авиакомпания перевезла 4,1 млн пассажиров.