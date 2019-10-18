Тюмень, , 10:45 — REGNUM В Тюменском аэропорту «Рощино» им. Дмитрия Менделеева взлётно-посадочную полосу реконструируют до 2022 года за 2,5 млрд рублей. Главгосэкспертиза России уже одобрила проектную документацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Проект направлен на увеличение пропускной способности «Рощино» на 25% — до 5 млн пассажиров в год. Финансирование работ предполагается из средств областного бюджета.

Реконструкция взлётно-посадочной полосы предусматривает расширение и усиление покрытия соединительных рулежных дорожек, модернизацию метеооборудования, перенос глиссадного радиомаяка, устройство сетей связи и управления.

Как отмечают в ГУ строительства Тюменской области, модернизация взлётно-посадочной полосы аэропорта «Рощино» снимет существующие ограничения по максимальной взлетной массе самолётов, прибывающих в Тюмень. Кроме того, уменьшит число уходов авиалайнеров при неблагоприятных погодных условиях на запасные аэродромы.