Москва, , 10:45 — REGNUM Металлургическая группа «Северсталь» показала снижение объёма чистой прибыли, полученной по итогам работы в январе-сентябре 2019 года, на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных 18 октября.

Всего за первые девять месяцев текущего года компания заработала $1,4 млрд (89 млрд рублей), в то время как по итогам января-сентября прошлого года этот показатель составлял $1,5 млрд. Выручка компании в отчётном периоде так же уменьшилась и составила $6,3 млрд (400 млрд. рублей).

«Северсталь» — горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Выручка компании в 2018 году составила $8,58 млрд.

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