Нью-Дели, , 11:46 — REGNUM Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что, несмотря на усилия индийского руководства, некоторые проблемы в финансовой сфере препятствуют росту экономики южноазиатского государства. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Кристалина Георгиева, отвечая на вопросы журналистов, высоко оценила усилия правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди по укреплению основ индийской экономики. По мнению директора-распорядителя МВФ, для обеспечения экономического роста Нью-Дели необходимо сосредоточиться на разрешении проблем в финансовой сфере, в частности в небанковском секторе. «Более гибкае валютная политика, а также политика в сфере налогообложения могут поспособствовать росту индийской экономики», — добавила она.

Напомним, что 15 октября Международный валютный фонд опубликовал доклад «Перспективы развития мировой экономики», в котором прогнозы МВФ относительно роста экономики Индии были скорректированы. Сообщается, что по итогам 2019 года темпы прироста ВВП Индии составят лишь 6%.