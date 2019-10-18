Петрозаводск, , 10:27 — REGNUM Российско-норвежская комиссия по рыболовству согласовала условия промысла по основным видам рыб Баренцева моря на 2020 год и распределила их на национальные квоты, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

По итогам встречи в Петрозаводске стороны определили общий допустимый улов на 2020 год: трески — 738 тыс. тонн, из них квота России составит 315 тыс. тонн; пикши — 215 тыс. и 92,16 тыс. тонн соответственно, палтуса синекорого — 27 тыс. тонн с квотой России 11,5 тыс. тонн; окуня морского — 55,86 тыс. с российской квотой 12,1 тыс. тонн.

В ведомстве отметили, что отношения двух стран в области рыболовства являются уникальными, поскольку стороны договорились о том, что биоресурсы Баренцева и Норвежских морей являются совместным запасом России и Норвегии. Практическая работа по сохранению и формированию отношений в области рыболовства осуществляется в рамках смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

Читайте также: Норвежские экологи просят Россию спасти Баренцево море от катастрофы