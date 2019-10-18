Москва, , 10:27 — REGNUM Mitsubishi Pajero до конца 2019 года покинет российский рынок, поскольку японская компания не собирается продлевать на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщает RG со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi.

ОТТС на эту модель закончится в конце этого года. Как сообщили в компании, о том, какая судьба будет у этой модели в России они сообщат в ближайшие две недели.

Напомним, в апреле 2019 года компания Mitsubishi объявила о том, что прекращает продажи Pajero в Японии. Под конец японская компания решила выпустить спецверсию Final Edition, которая насчитывает всего 700 авто.

Напомним также, что в России с начала 2019 года было продано 28 840 машин Mitsubishi, что на 3% ниже показателя продаж 2018 года. Обладателями Pajero в нашей стране стали менее 1 тыс. автолюбителей.

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