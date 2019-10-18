Нью-Дели, , 09:54 — REGNUM Глава министерства финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что несмотря на негативные прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) Индия остаётся в числе самых быстрорастущих экономик мира. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В интервью Нирмала Ситхараман подчеркнула: «Хотя международные финансовые организации, такие как Всемирный банк и Международный валютный фонд, отмечают снижение темпов экономического роста в Индии, мы остаёмся одной из самых быстрорастущих мировых экономик». Нирмала Ситхараман заверила журналистов в том, что министерство финансов прилагает все усилия для того, чтобы поддержать и увеличить нынешние темпы прироста ВВП.

Напомним, что в октябре 2019 года Всемирный банк и Международный валютный фонд скорректировали свои прогнозы относительно темпов экономического роста в Индии. Согласно данным международных организаций, по итогам 2019 года темпы прироста ВВП Индии составят 6−6,1%.