Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM В руководстве Свердловской области понимают раздражение некоторых жителей на заявления чиновников о средних зарплатах. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в статье для «Областной газеты».

По словам главы региона, в некоторых случаях это раздражение обосновано.

«Есть в области и проблемные предприятия, есть и вопиющие случаи несправедливости в отношении выплат заработной платы», — написал Куйвашев.

Тем не менее власти тщательно отслеживают такие случаи, а благодаря распространению современных информационных технологий реакция на несправедливость измеряется днями и даже часами, подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Свердловской области отчитались о средней зарплате врачей. По официальным данным, она превышает 75 тысяч рублей. Эта цифра вызвала недоумение и раздражение в медицинской среде.

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