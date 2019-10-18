Уфа, , 09:51 — REGNUM Значительный дефицит учителей сохраняется в школах Башкирии. Об этом сообщил ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы Салават Сагитов на совещании в формате «Час образования», 17 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, на сегодняшний день в школах Башкирии ощущается острый дефицит учителей математики, английского языка, русского языка и литературы, физики и химии.

По информации некоторых СМИ, всего в республике не хватает более двух тысяч учителей.

В Башкирии требуются 368 учителей математики, 317 учителей английского языка. Наблюдается дефицит учителей русского языка и литературы. По этим предметам не хватает 317 и 280 учителей соответственно.

Наблюдается нехватка 252 учителей начальных классов. По физики и химии также фиксируется дефицит кадров: 223 и 146 учителей соответственно. Кроме этого, требуются учителя физкультуры, биологии и немецкого языка. По словам чиновников, сейчас разрабатываются новые подходы к подготовке кадров и поддержке студентов педагогических вузов, которым предлагаются дополнительные стипендии, оплата проезда, жилья, образование за счёт муниципалитетов и целевая учительская магистратура.