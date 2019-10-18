Москва, 18 октября 2019, 09:42 — REGNUM Фискальный пресс разоряет граждан РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Усиление фискального пресса также сказывается на экономическом положении граждан России. Как отметил Делягин, людей выгоняют в теневую сферу нищетой и чрезмерным налоговым бременем.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстат реальные располагаемые денежные доходы граждан России в III квартале 2019-го выросли на 3% в годовом выражении. При этом реальная заработная плата в сентябре, по данным Росстата, сократилась на 3,3%, а в годовом выражении выросла на 2,4%.
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