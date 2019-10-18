Москва, , 09:42 — REGNUM Фискальный пресс разоряет граждан РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«Реальные доходы населения РФ снижаются. Один из факторов способствующих этому — у нас идет постоянное расширение зоны платных услуг, — сказал Делягин. — Когда-то еще десять лет назад в Москве можно было нормально лечиться в обычной поликлинике. Сейчас это уже проблема. Деградировала школа и вы должны доплачивать за обучение своих детей. Это все дополнительные расходы, которые тоже официальной статистикой не учитываются. Доходы могут подрасти на 2%, но масштабы расходов вырастут на 10%».

Усиление фискального пресса также сказывается на экономическом положении граждан России. Как отметил Делягин, людей выгоняют в теневую сферу нищетой и чрезмерным налоговым бременем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстат реальные располагаемые денежные доходы граждан России в III квартале 2019-го выросли на 3% в годовом выражении. При этом реальная заработная плата в сентябре, по данным Росстата, сократилась на 3,3%, а в годовом выражении выросла на 2,4%.

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