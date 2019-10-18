Кострома, 18 октября 2019, 09:36 — REGNUM Костромичи посетили белорусский завод МАЗ, где обсуждали с минскими партнёрами вопросы поставки техники в Костромской регион, — сообщает БелтелерадиоКомпания
Костромичи готовы приобрести пассажирский транспорт и дорожную технику. Регион — давний партнёр Белоруссии. Сегодня товарооборот превышает 50 миллионов долларов, основные контракты — в лесной и строительной отраслях.
Сегодня в Костромской области уже работают свыше 60 единиц белорусской техники «Амкодор».