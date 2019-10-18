Москва, , 09:32 — REGNUM Банк России выявил в стране 240 организаций с признаками финансовых пирамид с начала текущего года. Об этом 18 октября сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«За девять месяцев 2019 года ЦБ выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид», — рассказал Лях в интервью ТАСС.

Также он уточнил, что 90 из этих организаций являлись интернет-проектами, 71 — ООО, 28 — незаконно использовали статус микрофинансовых институтов, 15 — потребительских кооперативов, и ещё 36 действовали в иных формах.

При этом директор департамента ЦБ РФ отметил, что часть из этого числа финансовых пирамид не успела начать свою деятельность и была остановлена на стадии рекламной кампании в интернете, а граждане России стали чаще информировать ЦБ о новых организациях такого рода.

Кроме этого, он рассказал, что за девять месяцев этого года Банком России было выявлено 2165 организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально.

«Основной массив среди выявленных нелегалов — это по-прежнему нелегальные кредиторы. За девять месяцев было выявлено 1576 таких организаций, это 73% от общего числа выявленных нами нелегалов», — подчеркнул Валерий Лях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 октября в Центробанке рассказали, что не обладают полной информацией о том, какие средства есть в распоряжении страховой компании «Респект», которая обязана направить более 50 млрд рублей в Фонд защиты прав участников долевого строительства.