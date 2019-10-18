Ульяновск, , 09:42 — REGNUM В Ульяновской области на предстоящих губернаторских ярмарках, которые состоятся в двух рабочих посёлка 19 октября, будут чествовать женщин. Ряд мероприятий запланирован в рамках празднования Международного дня сельских женщин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

19 октября торговля овощами, фруктами и другими продуктами питания будет организована в посёлках Чердаклы и Ишеевка. На ярмарку съедутся аграрии из 14 районов и трёх городов.

Помимо продажи, состоится чествование женщин в рамках празднования Международного дня сельских женщин. Им будут вручены награды и благодарственные письма, всем продавщицам и посетительницам ярмарок подарят цветы в честь праздника. Глава минсельхоза Ульяновской области Михаил Семенкин подчёркивает, что «сегодня женщина на селе — это не только труженица и хранительница очага, но и человек, занимающий активную жизненную позицию».

Кроме того, будет работать площадку «Здоровье», где желающим измерят артериальное деление, вес, рост, окажут медицинскую консультацию.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо торговли, будет организован ряд благотворительных мероприятий. В Ишеевке начнет работу «Полка добра», где каждый нуждающийся сможет бесплатно взять продукты, овощи и фрукты. Также желающих угостят чаем, мёдом, вареньем и выпечкой. На ярмарке в Чердаклах будут организованы благотворительное питание, выставка поделок, бесплатная раздача вещей нуждающимся, тематическая фотозона.

Напомним, губернаторские ярмарки начались в Ульяновской области в сентябре. 26 октября и 2 ноября ярмарки пройдут соответственно в Заволжском и Железнодорожном районах Ульяновска, 9 ноября — в Новоульяновске, 23 ноября — в Засвияжском районе Ульяновска, 30 ноября — в Димитровграде, 7 декабря — в Ленинском районе Ульяновска, 14 декабря — в Чердаклах и Ишеевке, 28 декабря — в Заволжском районе Ульяновска.

Ярмарки проходят осенью и весной в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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