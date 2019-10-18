Красноярск, , 09:20 — REGNUM В Красноярском крае подведены итоги специальной операции «Лес», которую в сентябре 2019 года провели сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД.

Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе УФСБ по краю, проверено 126 физических и юридических лиц, чья деятельность связана с лесопродукцией. За несоблюдение экологического законодательства привлечено 77 юридических и физических лиц. Наложены штрафные санкции в размере от 14 до 27,6 млн рублей, либо от 3,7 до 8,9 млн рублей. Приостановлена деятельность 74 предприятий.

81 юридическое и физическое лицо привлекли за несоблюдение лесного законодательства. Штрафы — от 2,2 до 6,1 млн рублей.

42 лица нарушили миграционное законодательство. Штрафные санкции в этом случае — от 1,7 до 2,8 млн рублей. Приостановлена деятельность трёх юрлиц.

За нарушение требований перевозки древесины привлечено десять физических лиц. Штрафы — от 161 до 350 тыс. рублей. Транспорт и лесоматериалы конфискованы.

В Ермаковском районе Красноярского края обнаружено два факта незаконных рубок. Ущерб составил около 100 тысяч рублей. Материалы направлены в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Иркутской таможни выявили махинации с валютной выручкой от продажи леса. Общая сумма невозвращённых средств оценена в 228 млн рублей. Заведены уголовные дела.

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