Москва, , 09:18 — REGNUM Цифры Росстата, свидетельствующие о том, что в России произошел резкий рост реальных располагаемых доходов населения, скорее всего, были получены за счет разного рода манипуляций, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что реальные располагаемые денежные доходы граждан России (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в III квартале 2019-го выросли на 3% в годовом выражении

«Я думаю, что со временем руководителя Росстата можно будет со временем принять в союз художников, — сказал Делягин. — Это даже не смешно. Конечно, можно предположить, что начали финансировать нацпроекты и вот поэтому доходы растут, но только их не начали финансировать, насколько можно судить. Так что это просто бред. Конечно это манипуляции. Никто не будет просто фальсифицировать данные. Раньше, например статистику завышали при помощи теневого сектора, так как Росстат засчитывает доходы людей, которые работают в тени. Другое дело, что все это очень гибко. Например, одно время у нас был инвестиционный рост за счет того, что в той части экономики, которую государство видит инвестиционного роста не наблюдалось, а той, которую не видит, был совершенно безумный инвестиционный рост. Больше 10%. Это один из методов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 44 961 рубль, что на 6,8% больше, чем на аналогичный период прошлого года. За январь-август показатель вырос на 7,2%.

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