Москва, 18 октября 2019, 09:18 — REGNUM Цифры Росстата, свидетельствующие о том, что в России произошел резкий рост реальных располагаемых доходов населения, скорее всего, были получены за счет разного рода манипуляций, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что реальные располагаемые денежные доходы граждан России (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в III квартале 2019-го выросли на 3% в годовом выражении
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе составила 44 961 рубль, что на 6,8% больше, чем на аналогичный период прошлого года. За январь-август показатель вырос на 7,2%.
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