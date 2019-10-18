Оренбург, , 09:18 — REGNUM В Оренбургской области в 2018 году общий объем работ и услуг в сфере ЖКХ составил более 38 млрд рублей, в том числе населению — 26 млрд рублей. Об этом в рамках круглого стола, где обсуждались актуальные вопросы ЖКХ, сообщил и. о. министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Александр Полухин.

Он подчеркнул, что качество предоставления жилищно-коммунальных услуг во многом зависит от платежной дисциплины и населения, и управляющих компаний за поставленные коммунальные ресурсы. Задержки оплаты полученных услуг негативно сказываются на работе ресурсоснабжающих организаций, которые не могут производить ремонтные работы в полном объеме и направлять средства на развитие производства.

По официальным данным, на 1 октября 2019 года управляющие организации задолжали свыше 200 млн рублей. В этой сумме 24,1 млн рублей составляют долги тех компаний, которые собрали деньги с населения, но с поставщиками ресурсов не рассчитались. Задолженность жителей сложилась в сумме 2,3 млрд рублей.