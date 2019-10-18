Токио, , 09:11 — REGNUM В Японии тайфун «Хагибис» нанес экономический ущерб сельскому хозяйству на $354 млн, сообщили 18 октября в японском министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

Вместе с тем отмечается, что экономический ущерб может возрасти, поскольку соответствующие ведомства еще проводят оценку ущерба, нанесенного сельскому хозяйству мощными дождями, разливами рек и сходов оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», погибли 77 человек, еще десять числятся пропавшими без вести. Также более ста тысяч домов остаются без водоснабжения, еще тысячи — без электричества.

Кроме того, из-за тайфуна «Хагибис» в Японии были приостановлены предприятия автомобильного концерна Subaru. Также прекратили свою работу заводы компаний Hitachi и Panasonic.

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