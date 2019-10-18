Пекин, , 08:44 — REGNUM Коэффициент использования производственных мощностей в Китае сохранился на уровне 76,4% за третий квартал 2019 года, сообщили 18 октября в Национальном бюро статистики КНР.

Данный показатель оказался всего на 0,1 процентного пункта ниже, чем годом ранее за аналогичный период. Коэффициент использования за первые девять месяцев составил 76,2%, что на 0,4 процентного пункта ниже, чем за аналогичный период 2018 года.

Среди трех ключевых секторов сектор добычи ископаемых в третьем квартале прибавил 3,6 процентного пункта по данному показателю. При этом утилизация производственных мощностей осталась на прежнем уровне, в то время как утилизация в сфере производства и поставок электроэнергии, тепла, газа и воды сократилась на 2,3 процентного пункта.