Казань, , 08:25 — REGNUM Финансовый год подходит к концу, а четыре министерства Татарии реализовали планы по национальным проектам менее чем на 20%. Об этом на совещании сообщил министр финансов региона Радик Гайзатуллин.

Исполнение нацпроектов Из доклада министра финансов РТ

Он отметил, что на нацпроекты в республике направили 15,3 млрд рублей из 25,7 млрд рублей запланированных, но освоено только 14,4 млрд рулей.

Из федерального бюджета в текущем году на нацпроекты республике определено 18,1 млрд рублей.

«Отмечу, что по четырём министерствам освоение средств за девять месяцев составляет менее 20%», — заявил Гайзатуллин в своём докладе.

Хуже всех обстоят дела у минсвязи, которое месяц назад переименовали в министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи. При плановом показателе 48,644 млн рублей фактическое исполнение было нулевым. Минпромторг РТ при плане 129 861,2 тыс. рублей исполнил задачу лишь на 16% (20 714 тыс. рублей), минспорта — при плане 85 606,3 тыс. рублей на 16,4% (на 14 081 тыс. рублей), минстройЖКХ — при плане свыше 7,96 млрд рублей на 18,5% (на 1,472 млрд рублей), но при этом профинансирован план для ведомства был лишь на 1,722 млрд рублей.

Лучше всех задачи по использованию средств на нацпроекты в регионе выполнило минобрнауки — на 93,9%: при плане 5,552 млрд рублей было задействовано 5,211 млрд рублей и минэкономики — 94,8% (при плане 847,1 млн рублей задействовано 802,92 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет республики по итогам девяти месяцев 2019 года исполнен по доходным обязательствам на 194,9 млрд рублей, расходным — 182,5 млрд рублей. Наблюдается спад сборов по земельному налогу в десяти районах и снижение поступлений от налога на прибыль более 500 компаний, в числе которых есть и представители рынка нефтедобычи и нефтепереработки.