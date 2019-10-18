Пермь, , 08:01 — REGNUM Северный железнодорожный обход Перми начнут строить в 2021 году. Об этом заявили на V Пермском инженерно-промышленном форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Заместитель начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Артём Панов отметил, что проектирование и прохождение государственной экспертизы запланировано на 2019−2020 годы, старт строительству дадут в 2021 году.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что выбранный вариант размещения обхода не ущемляет интересы жителей. Железнодорожная ветка не будет проложена через населенные пункты и садово-дачные общества.

По словам представителя СвЖД, железная дорога протяженностью 2,4 км пройдет в районе станций Балмошная (на левом берегу) и Кабельная (на правом берегу реки Камы).

Напомним, в 2018—2019 годах транспортные проекты властей вызвали протест со стороны населения. В рамках реновации территории набережной Камы в Перми решили ликвидировать железную дорогу в центре города и перенести грузовые перевозки за город. Однако население выразило опасение, что ветка пройдет через населенные пункты, что чревато ущербом для жителей и экологии.

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