Казань, , 07:55 — REGNUM В Татарии в десяти муниципальных образованиях по итогам девяти месяцев 2019 года наблюдается спад поступлений от земельного налога относительно данных за такой же период 2018 года. Об этом на совещании сообщил министр финансов региона Радик Гайзатуллин.

Он уточнил, что в этом значимом налоге для местных бюджетов снижение поступлений было на 5,6 млрд рублей. В свете этого районам поручили поработать с недоимками, максимально погасив их.

В антирейтинг по недоимке попали Набережные Челны, где она на начало октября 2019 года составляет 15,105 млн рублей при поступлениях на 361,711 млн рублей, Зеленодольский район, где недоимка 11,256 млн рублей при поступлениях на 147,139 млн рублей, Нижнекамский район (недоимка — 4,488 млн рублей, поступления — 768,016 млн рублей). Также в списке Азнакаевский, Арский, Бугульминский, Буинский, Лениногорский, Муслюмовский и Тетюшский районы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Татарии Рустам Минниханов на совещании также отметил спад поступлений от налога на прибыль по 560 компаниям на общую сумму около 9 млрд рублей. Среди тех, у кого наблюдается снижение, — крупные налогоплательщики.

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