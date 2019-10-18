Пекин, , 07:36 — REGNUM Инвестиции Китая в развитие недвижимости выросли на 10,5% в годовом исчислении за первые девять месяцев 2019 года, что на уровне роста за первые восемь месяцев года, сообщили 18 октября в Национальном бюро статистики КНР.

Юань 23yy.com

Общий объем инвестиций в девелопмент с января по сентябрь 2019 года составил 9,8 трлн юаней (около $1,4 трлн). Инвестиции в жилую недвижимость выросли на 14,9% в годовом исчислении, до 7,21 трлн юаней. Темпы роста остались неизменными по отношению к периоду с января по август 2019 года.

Продажи коммерческого жилья по площади пола составили 1,19 млрд кв. метров с января по сентябрь, что на 0,1% ниже, чем за аналогичный период 2018 года. При этом за первые восемь месяцев падение составило 0,6%. Продажи коммерческого жилья за девять месяцев выросли на 7,1%, до 11,15 трлн юаней, что на 0,4 процентных пункта выше, чем за первые восемь месяцев года.