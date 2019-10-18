Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM В Свердловской области на ремонт участка протяжённостью 6,2 км выделят не менее 78,7 млн рублей. Соответствующий лот размещён на сайте государственных закупок.

В документах указано, что износ участка составляет 80%. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 25 октября, а сам аукцион состоится 29 октября. Заказчик — «Управление автомобильных дорог».

Отметим, что срок выполнения контракта составляет около года. Работы должны быть завершены к концу октября 2020 года.

Напомним, что ранее в регионе искали подрядчика для ремонта участка дороги под Екатеринбургом на съезде с Полевского тракта. Сумма контракта на ремонт дороги протяжённостью 3,8 км составляет 48 млн рублей.