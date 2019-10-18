Пекин, , 07:29 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Китае продолжили свой рост за три квартала 2019 года, что на 8,2% выше в годовом исчислении, сообщили в Национальном бюро статистики, передает 18 октября агентство Синьхуа.

За вычетом продаж автомобилей, темпы роста достигли 9,1% за указанный период. Розничные продажи в сельской местности выросли на 9%, что выше 8% в городских районах страны.

Техника и решения для «умного дома», аудио‑ и видеоаппаратура демонстрируют стремительный рост продаж на 41,6%, что говорит о росте потребительских возможностей внутри Китая. Онлайн-продажи выросли на 16,8% в годовом исчислении, сообщили в министерстве.

Потребление домохозяйств на душу населения в Китае составило 15 464 юаня (около $2 185), что на 8,3% выше в годовом исчислении. Среди них затраты, а услуги показали рост в 10,2%.