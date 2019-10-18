Пермь, , 07:27 — REGNUM В Перми построят первый пятизвёздочный отель. Соглашение подписано в рамках V Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Первый отель высокого класса откроется под брендом Radisson. Соглашение о реализации проекта заключили представили этой гостиничной сети и компании «Проспект Групп».

Стоит отметить, проект компании «Проспект Пермь» по строительству в столице Пермского края многофункционального комплекса (МФК) является приоритетным и предусматривает на месте бывшей кондитерской фабрики (на площадке, ограниченной улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской) строительство многофункционального комплекса с пятизвездочной гостиницей. Отель должен включать 150 высококлассных номеров и номеров люкс, и конгресс-холл.

Представители гостиничной сети Radisson сообщили, что в здании оборудуют тренажёрный зал, бассейн на верхнем этаже и организуют круглосуточный ресторан на 21-м этаже, откуда откроется вид с одной из самых высоких точек города.