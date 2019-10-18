Салехард, , 07:25 — REGNUM На Ямале открылся новый круглогодичный льготный речной маршрут. Между Салехардом и Зелёным Яром будет курсировать «Нептун-23» на воздушной подушке.

В посёлке Зелёный Яр проживает около 200 человек. Посёлок находится в 40 км от столицы Ямала. До 17 октября 2019 года регулярного пассажирского рейса из Зелёного Яра не было. «Подушка» будет перевозить пассажиров два раза в неделю: по вторникам и субботам. Стоимость билета для взрослого пассажира составит 500 рублей, для ребёнка — 250 рублей. Багаж оплачивается по весу — 50 рублей за килограмм.

Отмечается, что первым рейсом Салехард — Зелёный Яр в посёлок на «подушке» отправили продукты для единственного магазина.