Казань, , 07:23 — REGNUM В Татарии 26% предприятий по итогам девяти месяцев 2019 года работают с убытками, что ведёт к риску их банкротства. Об этом глава республики Рустам Минниханов заявил на совещании, поручив ответственным лицам чётко отслеживать финансовые и налоговые результаты региона, передаёт ИА REGNUM.

Глава Татарии также отметил, что по итогам января — сентября 2019 года в республике 560 предприятий снизили отчисления в бюджет по налогу на прибыль почти на 9 млрд рублей. Известно, что, например, ПАО «Казаньоргсинтез» (крупный налогоплательщик) сократил отчисления на 1,13 млрд рублей, малые нефтяные компании, которых в регионе 20, — на 1,093 млрд рублей, а ПАО «КамАЗ» — на 181,5 млн рублей.

Несмотря на спад, за счёт налога на прибыль было собрано 73,9 млрд рублей — на 6,1% больше, чем в 2018 году.

«Кроме того, 26% предприятий работают с убытками. Это потенциальные банкроты. Нужно обратить на них внимание», — добавил Минниханов «ложку дёгтя».

За рассматриваемый период в Татарии, по данным УФНС по РТ, 611 млрд рублей было зачислено в виде налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней. Относительно такого же периода 2018 года это на 13% больше. В консолидированный бюджет вливания также выросли (на 15%) и, несмотря на мировой спад цен на нефть, именно добыча полезных ископаемых стала одной из крупных статей дохода, принеся 60% от общих налоговых поступлений.

Консолидированный бюджет Татарии в доходной части исполнен на 228,3 млрд рублей, расходы составили 212,8 млрд рублей.

Напомним, бюджет 2020 года в регионе принят с дефицитом 3,1 млрд рублей при доходах 264,8 млрд рублей. Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин также сообщил, что федеральное Министерство финансов не планирует в следующем году предоставлять региону бюджетные кредиты. В свете этого должников по налогам ждут более жёсткие санкции — в регионе активизируют работу с ними, чтобы наполнить казну и сократить дефицит.

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