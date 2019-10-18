Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Прокуратура США обвинила турецкий государственный банк Halkbank в участии в многомиллиардной схеме, позволяющей торговать с Ираном в обход санкций. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на Reuters.

Reuters также сообщил, что по запросу прокуратуры США Федеральный суд Манхэттена раскрыл подробности дела экс-руководителя Halkbank Мехмета Хакана Атилы, который в прошлом году был приговорен к тюремному сроку по той же статье. Он был признан ответственным за осуществление нелегальных транзакций с Ираном.

Согласно источнику, схема существовала с 2012 по 2016 год. Она включает в себя сокрытие денежных переводов и доходов, полученных от транзакций сделок, связанных с иранской нефтью.