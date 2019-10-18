Урумчи, Китай, , 07:08 — REGNUM В общей сложности 394 крупные китайские и иностранные нефтяные компании и компании-поставщики специализированного оборудования приняли участие в Китайской международной выставке нефтегазовых и нефтехимических технологий и оборудования, которая открылась 16 октября в городе Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Выставочные площади более чем 31 тыс. кв. метров привлекли компании, покупателей и экспертов в отрасли из 13 стран и регионов мира.

«Мероприятие стало одним из самых важных в Китае, а также центральной Азии, поскольку нитяные и нефтехимические компании имеют возможность провести технические обмены и заключить торговое сотрудничество», — заявил глава департамента продвижения торговли и инвестиций при Китайском совете по продвижению международной торговли (CCPIT).

Менеджер по продукции немецкой компании Hoerbiger, специализирующейся на технологиях компрессии Готтхард Гавенс заявил, что это первый визит компании в Китай, однако уже несколько китайских компаний уже выразили свое намерение заложить основы сотрудничества.

Напомним, что выставка проходит два раза в год при организации CCPIT, PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation и региональными властями Синьцзяна. Это уже четвертая выставка.